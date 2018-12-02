Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Thy'nin pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Özer tam topa vuracakken defans araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
28. dakikada Meraş'ın uzun kullandığı taş atışında ceza sahası içinde Nayir'in kafa vuruşu kalecide kaldı.
33. dakikada Özer'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Thy, iyi bir vuruş yapamayınca Okan kolayca topun sahibi oldu.
35. dakikada Aytaç'ın kendi sahasından gönderdiği topa yükselen Umut, indirdiği topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
45. dakikada Latovlevici'nin yaptığı ortaya yükselen Nayir'in kafa vuruşu auta çıktı.
45. dakikada Leo'nun uzun yaptığı ortaya iyi yükselen Taylan'ın gönderdiği top Chedhou'ya çarparak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Santiago Vergini, Umut Meraş, Stephane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Henri Saivet, Iasmin Latovlevici, Umut Nayir
Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Jani Atanasov, Yusuf Erdoğan, F. Emre Ünver, Ali Akman, Çağatay Yılmaz, Allano Lima, Ramazan Keskin
Teknik Direktör: Samet Aybaba
BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo Schwechlen, İbrahim Akdağ, Jasmin Suck, Özer Hurmacı, Taylan Antalyalı, Gilles Christ Sunu, Lennart Thy
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Stephane Acka, Tolga Ünlü, Ridge Munsy, Hakan Arslan, Osman Şahin, Erhan Çelenk, Moussa Kone
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Umut Meraş (dk. 35) (Bursaspor), Chedhou (dk. 45 k.k.) (BB Erzurumspor)