Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada N'Dinga'nın pasında hareketlenen Emre, kaleci Okan'dan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
20. dakikada Yusuf'un sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Shehu fileleri havalandırdı. 1-1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Staphane Badji, Aytaç Kara, Abdullahi Shehu, Henri Saivet, Yusuf Erdoğan, Diafra Sakho
Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Iasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, Allano Lima, F.Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Umut Nayir
Teknik Direktör: Samet Aybaba
DG Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Delvin N'Dinga, Hakan Arslan, Fousseni Diabate, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Arouna Kone (Erdoğan Yeşilyurt dk. 13)
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Özer Hurmacı, Gabriel Torje, Serhiy Rıbalka, Sergio Rochet
Teknik Sorumlu: Hakan Keleş
Goller: Abdullahi Shehu (dk. 20) (Bursaspor), Emre Kılınç (dk. 6) (DG Sivasspor)
Sarı kart: Aytaç Kara (Bursaspor)