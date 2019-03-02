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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada N'Dinga'nın pasında hareketlenen Emre, kaleci Okan'dan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


20. dakikada Yusuf'un sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Shehu fileleri havalandırdı. 1-1



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık


Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Staphane Badji, Aytaç Kara, Abdullahi Shehu, Henri Saivet, Yusuf Erdoğan, Diafra Sakho


Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Iasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, Allano Lima, F.Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Umut Nayir


Teknik Direktör: Samet Aybaba


DG Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Delvin N'Dinga, Hakan Arslan, Fousseni Diabate, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Arouna Kone (Erdoğan Yeşilyurt dk. 13)


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Özer Hurmacı, Gabriel Torje, Serhiy Rıbalka, Sergio Rochet


Teknik Sorumlu: Hakan Keleş


Goller: Abdullahi Shehu (dk. 20) (Bursaspor), Emre Kılınç (dk. 6) (DG Sivasspor)


Sarı kart: Aytaç Kara (Bursaspor)

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