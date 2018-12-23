Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Tunay'ın sağ kanattan içeriye ortaladığı topta Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Farnolle iki hamlede kontrol etti.
39. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Aleksic'in şutu yandan auta çıktı.
45. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Malatya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Umut Nayir, röveşatayla ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdağan
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Santiago Vergini, Aurelien Chedjou, Umut Meraş, Stephane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Henri Saivet, Iasmin Latovlevici, Umut Nayir
Yedekler: Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Allano Lima, F.Emre Ünver, M.Emin Sarıkaya, Onur Atasayar, Çağatay Yılmaz, Jani Atanasov
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Murat Akça, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Mitchell Donald, Danijel Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Eren Tozlu
Yedekler: Ertaç Özbir, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu, Khalid Boutaib, Michael Pereira, Seth Sincere, Ahmet Ildız, Mustafa Eskihellaç, Sulley Muniru, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Umut Nayir (dk. 45) (Bursaspor)