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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 18.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka 1-1 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından çektiği şutu Muhammed son anda çıkarttı.


50. dakikada Yusuf'un sol kanattan ortaladığı topta Umut'un kafa vuruşu yandan auta çıktı.


66. dakikada Tunay'ın kullandığı serbest vuruşta müsait durumdaki Chedjou'nun kafa vuruşunu Volkan kurtardı.


75. dakikada Lima'nın indirdiği topta ceza sahası içerisinde buluşan Aytaç'ın şutu Volkan'da kaldı.


79. dakikada Valbuena'nın sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği topu Muhammed son anda kornere çeldi.


80. dakikada Lima'nın pasında kaleci Volkan'dan sıyrılan Yusuf'un kaleye giden şutunu son anda Hasan Ali uzaklaştırdı. Dönen topta Yusuf'un ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top direğin hemen yanından auta çıktı.


83. dakikada Barış'ın sağ kanattan ortaladığı topta arka direkteki Yusuf'un vuruşu üstten auta gitti.


89. dakikada Sakho'nun ortaladığı topa Aytaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


90+5. dakikada defanstan dönen topu önünde bulan Lima'nın vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Staphane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun (Diafra Sakho dk. 69), Henri Saivet (Yusuf Erdoğan dk. 46), Iasmin Latovlevici (Allano Lima dk. 46), Umut Nayir


Yedekler: Okan Kocuk, Santiago Vergini, Furkan Soyalp, F. Emre Ünver, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Burak Kapacak


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Fenerbahçe: Volkan Demirel, Maurica Isla, Martin Skertel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Nabil Dirar, Mehmet Ekici (Valbuena dk. 61), Andre Ayew, Roberto Soldado (Michael Frey dk. 77)


Yedekler: Berke Özer, İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Yassine Benzia, Abdulcebrail Akbulut


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Roberto Soldado (dk. 20) (Fenerbahçe), Aytaç Kara (dk. 89) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara (Bursaspor), Roberto Soldado, Nabil Dirar (Fenerbahçe)

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