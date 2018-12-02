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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, BB Erzurumspor'u evinde 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Umut Meraş ile verkaç yaparak ceza sahasının önünden şutunu çeken Badji'nin vuruşu auta çıktı.


59. dakikada Lima'nın yaptığı ortayı iyi takip eden Latovlevici, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu. 2-1


78. dakikada Aytaç'ın kafa ile aşırttığı topu önünde bulan Lima'nın vuruşu auta çıktı.


85. dakikada Latovlevici'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci İbrahim topu iki hamlede kontrol etti.


87. dakikada İbrahim'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Egemen'in kafa vuruşu az fakla auta çıktı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez


Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı (Burak Kapacak dk. 46), Aurelien Chedjou, Santiago Vergini, Umut Meraş, Stephane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun (Allano Lima dk. 59), Henri Saivet (Ramazan Keskin dk. 89 ?), Iasmin Latovlevici, Umut Nayir


Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Jani Atanasov, Yusuf Erdoğan, F. Emre Ünver, Ali Akman, Çağatay Yılmaz


Teknik Direktör: Samet Aybaba


BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo Schwechlen, İbrahim Akdağ, Jasmin Suck, Özer Hurmacı (Ridge Munsy dk. 77), Taylan Antalyalı (Moussa Kone dk. 64), Gilles Christ Sunu (Erhan Çelenk dk. 71), Lennart Thy


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Stephane Acka, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Osman Şahin


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Goller: Umut Meraş (dk. 35), Latovlevici (dk. 59) (Bursaspor), Chedhou (dk. 45 k.k.) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Aytaç Kara, Burak Kapacak (Bursaspor), Egemen Korkmaz (BB Erzurumspor)

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