Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, BB Erzurumspor'u evinde 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Umut Meraş ile verkaç yaparak ceza sahasının önünden şutunu çeken Badji'nin vuruşu auta çıktı.
59. dakikada Lima'nın yaptığı ortayı iyi takip eden Latovlevici, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu. 2-1
78. dakikada Aytaç'ın kafa ile aşırttığı topu önünde bulan Lima'nın vuruşu auta çıktı.
85. dakikada Latovlevici'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci İbrahim topu iki hamlede kontrol etti.
87. dakikada İbrahim'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Egemen'in kafa vuruşu az fakla auta çıktı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı (Burak Kapacak dk. 46), Aurelien Chedjou, Santiago Vergini, Umut Meraş, Stephane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun (Allano Lima dk. 59), Henri Saivet (Ramazan Keskin dk. 89 ?), Iasmin Latovlevici, Umut Nayir
Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Jani Atanasov, Yusuf Erdoğan, F. Emre Ünver, Ali Akman, Çağatay Yılmaz
Teknik Direktör: Samet Aybaba
BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo Schwechlen, İbrahim Akdağ, Jasmin Suck, Özer Hurmacı (Ridge Munsy dk. 77), Taylan Antalyalı (Moussa Kone dk. 64), Gilles Christ Sunu (Erhan Çelenk dk. 71), Lennart Thy
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Stephane Acka, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Osman Şahin
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Umut Meraş (dk. 35), Latovlevici (dk. 59) (Bursaspor), Chedhou (dk. 45 k.k.) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Aytaç Kara, Burak Kapacak (Bursaspor), Egemen Korkmaz (BB Erzurumspor)