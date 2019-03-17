Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Saivet'in ara pasında kaleciyle karşı kalan Onur'dan önce Muslera topun sahibi oldu.
14. dakikada Saivet'in ortasında defanstan seken topa gelişine vuran Aytaç'ın şutunu Muslera son anda ayaklarıyla kornere çeldi.
15. dakikada Yusuf Erdoğan'ın getirdiği topa kayarak vuran Sakho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
42. dakikada Lima'nın pasında ceza sahasında buluşan Saivet'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
45+2. dakikada Mariano'nun içeri çevirdiği topu iyi takip eden Ndiaye farkı bire indirdi. 2-1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanboğa, Sekan Ok, İsmail Şencan
Bursaspor: Okan Kocuk, Abdullahi Shehu, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Staphane Badji, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Henri Saivet, Onur Atasay (Allano Lima dk. 38), Diafra Sakho
Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Lasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, F.Emre Ünver, Kubilay Kanatsızkuş, Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Umut Nayir
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Chistian Luyindama, Marcao Emre Taşdemir, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Kostan Mitroglou, Semih Kaya, Suğdat Çelik
Teknik Sorumlu: Fatih Terim
Goller: Sakho (dk. 15), Saivet (dk. 42) (Bursaspor), Ndiaye (dk. 45+2) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Lima (Bursaspor), Luyindama (Galatasaray)