Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Lima'nın yerden ortasını Muslera kolaylıkla kontrol etti.
55. dakikada Aytaç'ın müdahalesiyle yerde kalan Belhanda'nın pozisyonunu VAR'dan izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, topu ağlarla buluşturdu. 2-2
61. dakikada Belhanda'nın pasını gelişini kaleye gönderen Onyekuru'nun şutu direğin üzerinden auta çıktı.
63. dakikada Onyekuru'nun ceza sahası dışına çıkardığı topu gelişine kaleye gönderen Feghouli meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3
68. dakikada Belhanda'nın ara pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru'nun yerden vuruşu kale direğinin dibinden auta çıktı.
69. dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından vuruşu az farkla kalenin solundan auta çıktı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanboğa, Sekan Ok, İsmail Şencan
Bursaspor: Okan Kocuk, Abdullahi Shehu, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Staphane Badji (Umut Nayir dk. 77), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 85 ?), Henri Saivet, Onur Atasay (Allano Lima dk. 38), Diafra Sakho
Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Lasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, F.Emre Ünver, Burak Kapacak, Ramazan Keskin
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Chistian Luyindama, Marcao Emre Taşdemir, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru (Sinan Gümüş dk. 88 ?), Mbaye Diagne (Selçuk İnan dk. 77)
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Yılmaz Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Kostan Mitroglou, Semih Kaya, Suğdat Çelik
Teknik Sorumlu: Fatih Terim
Goller: Sakho (dk. 15), Saivet (dk. 42) (Bursaspor), Ndiaye (dk. 45+2), Diagne (dk. 56 pen.), Feghouli (dk. 63) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Lima, Chedjou (Bursaspor), Luyindama, Ndiaye, Marcao, Belhanda, Emre, Onyekuru (Galatasaray)