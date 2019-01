Spor yaparken çocuğunuz kalbine yenilmesin

Ancak uzmanlar, kalbinde ritm bozukluğu olan gençlerin spor yaparken kalp krizi geçirme riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fahrettin Uysal konu hakkında bilgi verdi. Uysal, “Düzenli spor obeziteyi önler, metabolik sendromdan korur. Spor sadece kalp sağlığını korumakla kalmaz, sporun insanın ruh sağlığına da son derece olumlu katkıları vardır. Spor yapan çocuklarda ileriki yıllarda sigara ve yabancı madde kullanım oranları daha az olmaktadır.

Son yıllarda ülkemizde profesyonel lisanslı sporcu çocukların sayısı belirgin bir şekilde artmıştır. Artık hemen her ailede sporla ilgilenen bir fert vardır ve bu yüz güldürücüdür. Ancak sporcularda zaman zaman meydana gelen ani ölüm olayları toplumda geniş yankı uyandırmakta ve genelde aileleri endişelendirmektedir. Bu tip ani ölümlerin sebebi her ne kadar halk arasında kalp krizi olarak bilinse de bu hastaların çoğunda ritim problemi veya kalp kasında doğuştan bir problem bulunmaktadır. En önemlisi de bu tip problemlerin çoğunda önceden tarama yapılarak teşhis koymak mümkündür. Bütün çocuklarda spor öncesi tam bir kardiyolojik muayene gerekir. Her çocuğun tansiyonuna bakılmalıdır. Mutlaka her hastaya EKG çekilmelidir. Özellikle ailede 40 yaşın altında ânî ölüm hikâyesi olması durumunda çocukta bayılma, çarpıntı veya göğüs ağrısı gibi belirtilerin varlığında, muayenede üfürüm veya ek ses duyulması durumunda, EKG'de anormallik görülmesi durumunda ileri araştırmaya gerek vardır. Bu gibi durumlarda EKG'nin yanı sıra ekokardiyografi, 24 saatlik ritim holter tetkiki, efor testi yapılmalıdır. Bazı hastalarda uzun süre ritim takibi yapabilen İLR (cilt altına yerleştirilebilen cihazlar) cihazı gerekebilir. Özellikle spor sırasında bayılan veya göğsü ağrıyan çocukların çok detaylı ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi şarttır. Bu gibi durumlarda koroner anjiyografi, ilâç yükleme testleri, elektrofizyolojik çalışma veya genetik teşhis için kan tetkikleri gerekebilir. Bazı kulüpler veya okul takımları halen daha ailelerden ‘Çocuğumun spor yapmasında sağlığa engel bir durum yoktur ve spor yapmasını kabul ediyorum' şeklinde imzalı kâğıt almaktadır. Bu imzalanan belgenin kulüp açısından hiç bir kanunî sorumluluğu olmadığı gibi ailelerin de çocuklarının sağlığını düşünerek bu belgeleri imzalamamaları gerekir. Çünkü çocuğunuzun spor yapmasında engel bir durum olup olmamasına aile değil, doktor karar vermelidir” dedi.

Uysal, “Yine sadece doktor muayenesi ile spor yapılmasına müsaade etmek son derece sakıncalıdır, çünkü bu tip ânî ölümlerin altında çoğu zaman ritim problemi vardır ve bu ritim problemlerinin anlaşılması sadece EKG ile mümkündür. Bazen tek bir EKG ile de sorun anlaşılamamakta aralıklarla EKG çekimi gerekebilmektedir. Son yıllarda bakanlığın da büyük katkıları ile sporcular için standart formlar hazırlanmış ve bu formların doktor tarafından doldurulması istenmektedir. Bu formlarda EKG ile ilgili sonuçlar da ayrıntılı olarak doktorunuz tarafından yazılmalıdır. Toplumda bilinen en büyük yanlışlardan biri de bir kez spor için onay alındığında bir daha kontrole gitmenin gereksiz olduğu düşüncesidir. Bazı kalp hastalıkları çocuğun yaşı ilerledikçe ortaya çıkar ve bu hastalıkların anlaşılması açısından lisanslı spor yapan her çocuğun mutlaka yılda bir kalp hastalıkları açısından kontrolü gerekmektedir” diye konuştu.