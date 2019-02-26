Sporda başarı ödüllendirildi

Bursa Sınav Koleji Doğu Kampüsü, Doğu'nun Yıldızları ödül törenine ev sahipliği yaptı. Törende ilkokul, orta okul ve Lisede eğitim gören ve çeşitli spor dallarında başarı gösteren öğrencilere hediyeleri ve madalyaları takdim edildi.

Okul yönetimi tarafından çocukların başarısını takdir etmek ve diğer öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen törene Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kestel İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Encümen, Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Müdürü Turan Yavuz ile Bursa Sınav Akademi Okulları ve Kursları Genel Müdürü Özkan Barbak katıldı. Sınav Okulları Genel Müdürü Özkan Barbak, okullarının sadece akademik anlamda değil spoptif ve sosyal alandaki başarılarla da öne çıktığını kaydetti. Yüzmeden karateye, tenisten, güreşe, masa tenisinden biniciliğe kadar 14 farklı branşta 161 sporcu başarı ipini göğüsleyerek hem okullarını hem de aılelerını gururlandırdı. 16'sı Bursa birinciliği olmak üzere 49 derecenin sahibi olan Sınav Koleji öğrencileri , okulda düzenlenen törenle sertifika ve madalyalarını aldı. Öğrencilere sertifika ve madalyalarını ise Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü

Turan Yavuz ve Bursa Sınav Akademi Okulları ve Kursları Genel Müdürü Özkan Barbak verdi.