Spordan kopmayın

Türkiye'yi ilk defa Dünya Şampiyonası finallerinde temsil eden Oryantiring sporcusu Ahmet Kaçmaz gençlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen “Bursa'nın gençleri, sporun yıldızlarıyla buluşuyor” faaliyeti, Türkiye'yi ilk defa Dünya Şampiyonası finallerinde temsil eden ve Dünya Oryantiring Federasyonu (IOF) tarafından 2018 yılının sporcusu seçilen Ahmet Kaçmaz'ı gençlerle buluştu. Merinos AKKM'de millî sporcu gençlere tecrübelerini aktardı.

Oryantiring sporuyla 20'li yaşların başında tanıştığını söyleyen Ahmet Kaçmaz, oryantiring sporunu ilk olarak eğlenceli bulduğu için yaptığını dile getirdi. Başarı hayâlleri kurarak antrenmanlarını yaptığını belirten sporcu 2018 Dünya Oryantiring Şampiyonası Finalleri'ne katılma başarısını şöyle aktardı:

“Oryantiring ile 2005 yılında askerî okulda tanıştım. Çok eğlendiğim bir spor oldu. Benim yapacağım spor bu olmalı diye düşündüm. Zaten çocukluğumdan beri spor yapıyordum. Okuduğum okullarda, futbol ve atletizm takımlarında yer alıyordum. Aslında her şey hayal kurmakla başladı. Sporda farklı bir şeyler yapmazsanız ilerlemeniz çok zor. 2011 yılından bu yana 6 kez Türkiye şampiyonu oldum. Artık dünya şampiyonasında bir şeyler yapmam gerekiyordu. Yıllarca dünya şampiyonalarına gidiyorduk ama elle tutulur bir derece elde edemiyorduk. Sınırı bir türlü aşamıyorduk. Dünyada bu sporla uğraşan yabancı arkadaşlar edindim. En iyi sporcularla iletişim haline geçtim. Onların hayatlarını öğrenmeye çalıştım. Onlarla birlikte kamp geçirmem gerektiğinin kanaatine vardım. Türkiye'de antrenman anlamında hazırlığımı tamamladıktan sonra turnuvanın olacağı alanın yakınlarında 2 ay kadar bir kamp dönemi geçirdim. Turnuvanın olduğu bölgede kamp yapmamız yasaktı, bu yüzden o bölgeye yakın açık alanlarda kampımızı tamamladık. 55 günde tam 109 antrenman yaptım. Bu antrenmanlar sadece harita okuma antrenmanlarıydı. Bunun üzerine kondisyon idmanları yaptım. Bazı günler 3 idman yapıyordum. Bütün günüm spor yaparak geçiyordu. İletişime geçtiğim sporcuların antrenmanlarına katıldım. Onların neler yaptığını gördüm. İncelemelerde bulundum, notlar aldım. Çünkü o notlar sadece benim için değil, sporu bıraktığımda yetiştireceğim sporcular içinde gerekli olacaktı. Yabancı sporcularla yaptığım antrenman bana özgüven kazandırmıştı. Artık hazır olduğumu hissetmiştim. 2008 yılından bu yana Dünya Şampiyonası'nda yer aldım ve ilk defa sıra bana geldiğinde hiç korkmuyordum. Şampiyonayı ikinci bitirdim, beni geçen rakibim ile aramızda sadece 7 saniye fark vardı.”

“Doğruluk size başarı getirir”

Doğru yapılan her işin başarıya götürdüğünü söyleyen Ahmet Kaçmaz, spor yapmanın insana mutluluk verdiğini belirtti. Gençlere sporun içinde kalma tavsiyesi veren Kaçmaz, “Hangi sporu yaparsanız yapın, işin doğrusundan ayrılmayın. Doğruluk size dâimâ başarı getirir. Sizler sporun içinde olun, sporun içinde kalın. Spor yapmak insanın mutlu olmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Hüseyin Buran, milli sporcu Ahmet Kaçmaz'a teşekkür ederek, BUSMEK kursiyerlerinin el emeği ürünü çini Yeşil Türbe maketi hediye etti.