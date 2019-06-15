Sporla sağlıklarına kavuşuyorlar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan "Sağlıklı Hayat Merkezi" ilgi görüyor.

Mudanya İlçe Sağlık Müdürü Nalan Yıldız, Şaziye Rüştü Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuranların danışman hekimler tarafından görüldüğünü belirterek, “Fizikî muayenesi yapılmakta ve kişinin sağlığını korumaya yönelik uygun programlara dahil edilmektedir. Başvuranlar için hareketli hayat ve spor programları planlanıyorsa, EKG ve gerekli tetkikleri ile kalp ve diğer sistem hastalıkları yönünden değerlendirme yapılıyor. Hekim tarafından spor yapması tavsiye edilenler öncelikle fizyoterapiste yönlendirilmektedir. Kişinin fizikî durumuna özel program yapılmaktadır. Uygun olan kişiler spor antrenörü Emel Elif İlişgin nezâretinde yapılan egzersiz programlarına dahil edilmektedir. Kronik rahatsızlığı veya bedenî kısıtlılığı olan yetişkinlerin de fizyoterapistin oluşturduğu özel programlarla, doğru hareketleri yapması hedefleniyor. Ayrıca yapılan spor faaliyetleri diyetisyenimiz tarafından oluşturulan beslenme danışmanlığı programları ile desteklenerek sağlığa katkısının arttırılması hedeflenmektedir. Gerekli hallerde psikolojik danışmanlık hizmeti de verilerek koruyucu sağlık hizmetleri yürütülmektedir” bilgisini verdi.

Yıldız, “Aletli spor hareketler ve her türlü bedenî hareketlerden oluşan çalışmalar spor antrenörü İlişgin tarafında kontrollü bir şekilde sürdürülmekte. Salı ve cuma günleri erkeklere tahsis edilen salon, hafta içi diğer günlerde kadınlara tahsis edilmektedir. Mudanya Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki sportif faaliyetlerden her hangi bir ücret alınmayıp sağlıklı hayat için teşvik edilmektedir” diye konuştu.