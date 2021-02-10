İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sprey boyalı duvarlara tepki

İstanbul-İzmir oto yolunun Mustafakemalpaşa güzergâhındaki alt geçiş noktasına yazılan yazılar vatandaşların tepkisini çekti.


Çeltikçi-Koşuboğazı arasından geçen otobanın bu bölgedeki kırsal mahallelere ulaşımını sağlayan alt bölümündeki yol duvarları, kimliği belirsiz kişilerce boyandı. Sprey boya ile baştan sona gelişi güzel yazılan yazılar, görüntü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle vatandaşların tepkisine sebebiyet verdi. Yazı tahtasına dönen alt geçidi her gün yüzlerce araç ve yayanın kullandığını belirten vatandaşlar, gidiş ve dönüş güzergâhındaki duvarların bilinçsizce kirletildiğini dile getirdi. Söz konusu yazıların görüntü kirliliği ile birlikte temizlik için ek mâliyete sebep olduğu ifade edilirken, sprey boya ile yazı yazanlar uyarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.