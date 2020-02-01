İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Stajyer öğrencilere teşekkür belgesi

Mudanya Devlet Hastanesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminde meslekî ve beceri eğitimi görerek sömestr tatiline giren Mürsel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nin stajyer öğrencilerine “teşekkür belgesi” verdi.

Mudanya Devlet Hastanesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminde meslekî ve beceri eğitimi görerek sömestr tatiline giren Mürsel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'nin stajyer öğrencilerine “teşekkür belgesi” verdi.


Staj eğitiminin çalışma hayatına atılan bir adım olduğunu belirten Mudanya Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serkan Fatih Yeğen, stajda kurumlarında çalıştıkları zaman zarfında gösterdikleri azim ve gayretlerinden ötürü öğrencileri tebrik etti. Başhekim Op. Dr. Yeğen'in odasında gerçekleşen belge töreninde öğrenciler ise, meslek hayatı için kendilerine büyük tecrübeler kazandıran Mudanya Devlet Hastanesi çalışanlarına şükranlarını sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.