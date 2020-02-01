Stajyer öğrencilere teşekkür belgesi

Mudanya Devlet Hastanesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminde meslekî ve beceri eğitimi görerek sömestr tatiline giren Mürsel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'nin stajyer öğrencilerine “teşekkür belgesi” verdi.

Staj eğitiminin çalışma hayatına atılan bir adım olduğunu belirten Mudanya Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serkan Fatih Yeğen, stajda kurumlarında çalıştıkları zaman zarfında gösterdikleri azim ve gayretlerinden ötürü öğrencileri tebrik etti. Başhekim Op. Dr. Yeğen'in odasında gerçekleşen belge töreninde öğrenciler ise, meslek hayatı için kendilerine büyük tecrübeler kazandıran Mudanya Devlet Hastanesi çalışanlarına şükranlarını sundu.