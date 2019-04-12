Stajyerlere ilk yardım eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde staj yapan toplam 137 lise ve üniversite öğrencisine ilk yardım eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından belediye personeline yönelik ‘İlk Yardım' konulu eğitim seminerleri hız kesmeden devam ediyor. Kişilerin hem kendileri hem de çevrelerinde oluşabilecek kaza ve yaralanmalara karşı hayat kurtarmayı, olabilecek tehlikeleri asgariye indirmeyi hedefleyen eğitimlerin hedef kitlesi bu kez belediyenin farklı birimlerindeki stajyerler oldu. Stajlarını belediyenin farklı birimlerinde yapan toplam 137 lise ve üniversite öğrencisi, eğitim salonunda iki grup halinde ilkyardım konusunda bilgilendirildi. Teorik ve uygulamalı eğitimde öğrencilere, karşılarına çıkabilecek bir takım olaylar karşısında nasıl müdahale edebilecekleri, küçük müdahalelerle nasıl hayat kurtarılabileceği anlatıldı. Kanamalarda ilk yardım, solunum yolları tıkanmalarında ilk yardım, 112'ye bildirme, yanıklarda ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım gibi teorik bilgiler, uygulamalı olarak da öğrencilere gösterildi.