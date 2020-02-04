Stratejik Teknoloji Mentörü Aybars Yılmaz, MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nda konferans verdi

MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafında düzenlenen konferansta, Türkiye'de Akıllı Şehircilik uygulamaları ele alındı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Stratejik teknoloji Mentörüve Bir Bursa Rüyası kitabımın yazarı Aybars Yılmaz, özellikle büyük şehirlerde artan nüfusla birlikte sorunların da büyüdüğünü belirterek,teknoloji destekli akıllı şehircilik modeliyle sorunların çözülebileceğini, hızlı ve kaliteli hizmet sunulabildiğini vurguladı.

MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nda yaklaşık iki saat süren bir sunumla akıllı şehircilik uygulamalarını anlatan mentör Aybars Yılmaz, akıllı şehircilik alanındaki fırsatlar ve uygulama ile ilgili standartlar konusunda bilgilendirme yaptı. Sunumunda öncelikle akılı şehircilik uygulamalarının gerekliliği üzerinde duran Yılmaz, nüfus artışı ve göç sebebiyle konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik ve çevre konusunda büyüyen sorunların, tükenen enerji kaynaklarının en uygun değerde kullanımını mecburi hale getirdiğini anlattı.

Vatandaşa hizmet vermekle mükellef olan yerel yönetim birimlerinden biri olan belediyelerin teknolojinin sunduğu imkânları kullanarak elektronik hizmetlerin sayısını giderek artırdıklarına dikkat çeken Yılmaz, “Akıllı şehircilikte, teknolojik yatırımlarla, kentin kaynaklarının minimum düzeyde kullanılarak maksimum düzeyde fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Teknoloji ve bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip edip uygulamaya koyan belediyeler, akıllı projelerle hizmet kalitesini yükseltirken, vatandaşlar da daha kolay ve hızlı hizmet alabilmektedir” dedi.