Su bebek son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden 1 yaşındaki Su Şahinoğulları, göz yaşları içinde toprağa verildi.

Kronik solunum yetmezliği hastası olan ve yardımseverlerin desteği ile alınan ev tipi mekanik vantilatör cihaz sayesinde taburcu edilip evinde nefes almaya başlayan Su bebek vefat etti. Orhangazi'de yaşayan Selin Karadağ'ın kızı Su Şahinoğulları, henüz 3 aylıkken solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılmış ve kronik solunum yetmezliği sebebiyle aylarca cihaza bağlı yaşamıştı. Geçtiğimiz Nisan ayında Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Su bebeğin evinde nefes alabilmesi ihtiyacı olan için ile ev tipi mekanik vantilatör cihazının alımı için başlattığı yardım kampanyası bir günde sonuç vermişti. O günden sonra evinde nefes alan Su bebek, evindeyken aniden rahatsızlandı. Nabzı düşmeye başlayan Su bebek, özel araçla evinin yakınındaki özel bir sağlık merkezine götürüldü. Kalbi duran Su bebek ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Su bebek vefat etti. Savcının incelemesinden sonra Su bebeğin küçük bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Henüz 1 yaşındayken hayatını kaybeden Su Şahinoğulları, Orhangazi'de Yavuz Sultan Selim Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip göz yaşları arasında toprağa verildi. Su bebeğin cenazesinde anne Selin ile dedesi Ertan ve anneannesi Gülçin Karadağ güçlükle ayakta durdu. Namazın kılınıp helallik alınmasından sonra dedesi Ertan Karadağ, bebeğin minik tabutunu kucağında mezarlığa kadar taşıdı. Su bebek, 4 yıl önce aynı hastalıktan hayatını kaybeden Doruk bebeğin mezarının yanına defnedildi.

İki kardeşin ortak kaderi

Bir yaşındayken hayatını kaybeden Su bebeğin, ağabeyi Doruk da aynı hastalıktan iki yıl önce ölmüştü. Ağabeyinin ölümünden sonra dünyaya gelen Su bebek de onunla aynı kaderi yaşadı.

Yaş gününü yeni kutlamıştı

Selin Karadağ'ın 2 çocuğundan birisi olan Su, geçtiğimiz hafta sonu yeni yaşını kutlamıştı. Anne Karadağ, çocukları Su ve Toprak için aile yakınları ve arkadaşlarının katıldığı doğum günü partisi düzenlemişti.