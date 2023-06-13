Su Damlalarının Peşinde Projesi 2023 Şenliği

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü iş birliğinde 2019 yılında başlatılan "Su Damlalarının Peşinde Projesi" 2023 Su Şenliği, BUSKİ Genel Müdürlüğü Acemler yerleşkesinde yer alan etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Projede yer alan okulların öğrencileri tarafından çeşitli gösterilerin gerçekleştirildiği şenlikte, suyun önemi ve kullanımı ile ilgili öğrencilerin hazırladığı atölyeler yer aldı. Şenlikte, proje çerçevesinde gerçekleştirilen slogan ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, yarışmalara katılan eserler de şenlik alanında sergilendi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Alinur Aktaş, “Kullanılabilir su kaynakları bakımından dünyamız çok zengin değil. Dünya genelinde kuraklık konuşulurken, her yıl 2 milyon kişi temiz suya ulaşamadığı için hayatını kaybediyor. Son 5-6 yıldır Bursa özelinde de kuraklık konuşuluyor. Sıfır atık, iklim değişikliği, susuzluk, küresel ısınma konuları maalesef bütün kamu kuruluşlarının öncelikli konularından bir tanesi haline geldi. Hem yeni su kaynakları bulmamız hem de beraberinde mevcut suyumuzu en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Gri su diye tabir ettiğimiz yağmur sularını da tekrar kullanmak zorundayız. Bursa olarak iki barajımızın ikisi de dolu. Üçüncü barajımızla ilgili çalışmalara başladık. Hepimizin tasarrufla ilgili yapabileceği şeyler var. Ağaç yaşken eğilir misali biz eğitim işini gerçekten önemsiyoruz. Arkadaşlarımıza da ifade ediyorum bütün okullarımızı muhakkak tarayalım. Yarışmalar yapalım. Çocuklarımızın aklında kalacak oyunlarla görsellerle bunu destekleyelim. Yavrularımız bizim geleceğimiz. Bütün yatırımlarımız, bütün hedeflerimiz, hayallerimiz, heyecanımız hep onlarla alakalı. Burada kıymetli hocalarımız var onlar da çocuklarımıza yatırım yaparak geleceğimizi kurtarmak ve geleceğimizin daha güzel olmasını sağlamak adına bunları yapıyorlar. Ben tekrar katıldığınız, şenliğimize destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Suyun, tüm canlılar için önemli bir yaşam kaynağı olduğunu belirten İl Millî Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kahya, “Su kaynaklarımıza sahip çıkmak ve korumak dünyamız için yapmamız gereken en önemli görevlerimizden birisidir. Hem okullarımızdaki öğretmenlerimiz hem de BUSKİ eğitmenlerimizin özverili çalışmalarıyla yürütülen projemizin, önümüzdeki dönemlerde de çocuklarımıza katkı sağlaması temennimizdir. Başta Büyükşehir Belediyemiz ve BUSKİ Genel Müdürlüğümüz olmak üzere projede emeği geçen değerli öğretmenlerimize ve proje ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü iş birliğinde 2019 yılında başlatılan Su Damlalarının Peşinde Projesi çerçevesinde; kent genelinde anaokulu ve ilkokul kademelerinde 2022 yılında 243 okulda 73 bin 226 öğrenciye, 2023 yılında ise 170 okulda 67 bin 748 öğrenciye “Su Tasarrufu Bilinci ve Kültürü Eğitimi” verildi.