Su faturaları artık cebinizde

Abone memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunan BUSKİ Genel Müdürlüğü, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. BUSKİ aboneleri artık faturalarını cep telefonlarına SMS olarak alabilecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların tek yapması gereken ise kimlik ve iletişim bilgilerini güncellemek.

Su tüketimi ve Borç bilgilerini cep telefonuna SMS olarak almak isteyen aboneler, 0530 919 0 185 nolu telefona FC boşluk ABONE NO boşluk TC NO şeklinde SMS göndererek bilgilerini kolayca güncelleyebilecek.