Su geldi mahalleli çifte bayram yaptı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Elekçalı Mahallesi sakinleri, içme suyu sorununun çözümüyle âdetâ çifte bayram yaşadı. BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün isale hattı yatırımıyla Kurban Bayramı öncesi mahalleli kesintisiz içme suyuna kavuştu.

Bursa'nın güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Stratejik plan çerçevesinde 17 ilçeyi kapsayan yatırımlarla kentin en ücra köşelerine kadar hizmetlerini ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinde yaşanan altyapı sorunlarını da bir bir çözüyor. Çalışmalar çerçevesinde daha önce yeterli kaynak olmadığı için özellikle yaz aylarında su ihtiyacının tankerle taşınarak karşılandığı Ericek, Geynik, Mazlumlar, Osmanlar ve Piribeyler mahallelerini kesintisiz içme suyuna kavuşturan şimdi de Büyükorhan'ın Elekçalı Mahallesi sakinlerinin yüzünü güldürdü..