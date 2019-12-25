Su gibi aktı gitti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ve kronik solunum yetmezliği hastası olan 1 yaşındaki Su bebek, evinde rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Su bebeğin kardeşi de 4 yıl önce aynı rahatsızlık nedeniyle ölmüştü. Kronik solunum yetmezliği hastası olan Su bebek yardımseverlerin desteği ile alınan vantilatör cihazına bağlı nefes alabiliyordu. Annesi küçük kızı için 3 gün önce doğum günü partisi düzenlemişti.

Orhangazi'de yaşayan Selin Karadağ'ın kızı Su Şahinoğulları, henüz 3 aylıkken solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılmış ve kronik solunum yetmezliği sebebiyle aylarca cihaza bağlı yaşamıştı. Geçtiğimiz Nisan ayında Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Su bebeğin evinde nefes alabilmesi için gerekli vantilatör cihazının alımı için yardım kampanyası başlattı. Bir günde sonuç veren kampanya sayesinde cihaz alındı ve o günden sonra Su bebek evinde nefes almaya başladı.

Anne Selin Karadağ her şeyin düzeleceğini kızının iyileşeceğini umut ederken Su bebek, evinde aniden rahatsızlandı. Nabzı düşmeye başlayan küçük kız evinin yakınındaki özel bir sağlık merkezine götürüldü.

Kalbi duran Su bebek ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Su bebek hayatını kaybetti. Su Şahinoğulları'nın ölümü ile ilgili olarak Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden sonra Su bebeğin küçük bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Su bebeğin acı haberini alan yakınları hastaneye akın ederken, anne Karadağ ve ailesinin gözyaşları sel oldu.

İki kardeşin ortak kaderi

Bir yaşındayken yaşamını yitiren Su bebeğin, ağabeyi Doruk'ta aynı sağlık sorununu yaşamış ve 4 yıl önce yaşamını yitirmişti. Ağabeyinin ölümünden sonra dünyaya gelen Su bebek de onunla aynı kaderi yaşadı. Selin Karadağ'ın 2 çocuğundan birisi olan Su, geçtiğimiz hafta sonu yeni yaşını kutlamıştı. Anne Karadağ, çocukları Su ve Toprak için aile yakınları ve arkadaşlarının katıldığı doğum günü partisi düzenlemişti.