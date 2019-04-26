Su için yardım seferberliği

Orhangazi'de yaşayan Selin Karadağ'ın 5 aylık kızı Su Şahinoğulları kronik solunum yetmezliği yüzünden Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 3 aydır tedavi görüyor. Ailenin maddi imkanlarının yetersiz olması sebebiyle hastaneden eve naklinde gerekli olan ev tipi mekanik vantilatör cihazının alımı için yardıma ihtiyacı bulunuyordu. Ailenin yardım talebi üzerine Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yardım kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlık SYDV yardım kampanyası ile ilgili bir açıklama yaptı. Bağış yapacak gönüllülerin hastanın isim ve soy ismini belirtmek şartıyla Orhangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Vakıfbank Orhangazi şubesine kayıtlı IBAN No: TR31 0001 5001 5800 7289 8632 76 hesabına bağışta bulunabilecekleri bildirildi.