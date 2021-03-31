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Su kanalına giren otomobil takla attı: 1 yaralı

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil su kanalına daldı.

Kazada kadın sürücü yaralandı.


Kaza Bursa-Ankara yolunun Kestel ilçesi yakınlarında meydana geldi. İfaze A. idaresindeki 16 L 0910 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil yol ortasında bulunan yağmur suyu kanalına girerek, takla atıp ters vaziyette durdu. Kazada otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine kaldırıldı.

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