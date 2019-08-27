İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su Kayağı Tutkunları Osmangazi'de Buluşacak

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Sukaypark Tesisleri, Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Sukaypark Tesisleri, Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne olacak. Sukaypark Tesisleri'nde 30 Ağustos Cuma günü saat 10.00'da başlayacak şampiyonaya; İstanbul, Samsun, İzmit, Kayseri gibi illerden yaklaşık 80 sporcu katılacak. Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcularının da boy göstereceği müsabaka, 18 Yaş Altı Bayan ve 18 Yaş Altı Erkek kategorilerinde düzenlenecek. 3 gün boyunca devam edecek şampiyonada eleme turlarını geçerek finale kalan sporcular, 1 Eylül Pazar günü altın madalya için ter dökecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.