İhlas Haber Ajansı

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Su kuyusuna düşen 2 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.


Olay, Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, üzeri açık su kuyusu içerisinde 2 köpeğin mahsur kaldığını gördü. Vatandaşlar, durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler, köpekleri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye erleri Hüseyin Altıntaş ve Hasan Özesen tarafından kurtarılan köpekler, doğaya salındı.

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