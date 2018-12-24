Su kuyusuna düşen görme engelli genç hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde görme, konuşma ve işitme engelli bir kişi su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay Engürücük Mahallesi'nde meydana geldi. Görme, işitme ve konuşma engelli İsmail Akar (34), köyün meydanında kapağı açık unutulan su kuyusuna düştü. Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Ancak 6 metrelik kuyudan Akar'ı çıkaramayan vatandaşlar yardım istedi. İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kurtarma çalışmasının ardından kuyudan çıkartılan talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.