Su tahliye borusundaki faciada hayatını kaybeden 2 kardeş memleketlerine götürüldü

Bursa'da su tahliye çalışması yapılan yatay su boru hattında yaşanan faciada hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi, memleketleri Adana'ya götürüldü. Olayın yaşandığı su kuyusu, havadan da görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam İzmir yolunun altından geçen yatay su borusunun içerisinde çalışan 6 işçinin, yağmur suyunu boşaltmak için çalıştırdıkları benzinli su tahliye motorundan çıkan karbonmonoksit gazının su borusuna yayılması neticesinde zehirlenen Yasin Balandi (18) ve ağabeyi Atilla Balandi'nin (21) Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri memleketleri olan Adana'nın Sarıçam ilçesine gönderildi. Yakınları tarafından alınan cenazelerin, Adana Sarıçam ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinden İzmir yolunun altından yatay su borusu hattından su tahliyesi yapan 6 işçi, suyu boşaltmak için su tahliye motorunu çalıştırdı. Benzin motorundan çıkan karbonmonoksit gazı yatay su borusuna doldu. Zehirlenen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmaya çalıştı.

Abisi için geri dönmüştü

İddiaya göre, 18 yaşındaki işçi Yasin Balandi kendi imkanlarıyla borudan ilk çıkan kişi oldu. Ancak Yasin, içeride kalan ağabeyi Atilla Balandi'yi (21) kurtarabilmek için yeniden boru hattına girdi. Boru içerisinde zehirlenip kalbi duran Yasin Balandi, olay yerine gelen 112 Acil ambulansıyla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Zehirlenen Muhammed Ege, Musa Balandi, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın isimli işçiler ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.