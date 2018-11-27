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Su tahliye borusunu onarırken 15 metreden düşüp öldü

Bursa’da evinin terasındaki su tahliye borusunu onarmaya çalışırken 15 metre yüksekten beton zemine düşen adam hayatını kaybetti.

Bursa'da evinin terasındaki su tahliye borusunu onarmaya çalışırken 15 metre yüksekten beton zemine düşen adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi 8. Ara Sokakta meydana geldi. 73 yaşındaki Sabri Geyik'in ikamet ettiği 6 katlı binanın teras katındaki yağmur suyu tahliye borusu su kaçırmaya başlayınca yaşlı adam boruyu tamir etmek için terasa çıktı. Onarım yapmak için çıktığı tahta suntanın kırılması üzerine dengesini kaybeden Sabri Geyik, 15 metreden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Geyik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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