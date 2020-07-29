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Su üstünde sinema keyfi

Büyükşehir Belediyesi, açık hava sineması ve arabalı sinemanın ardından şimdi de Bursalıları göl üstünde sinema keyfi ile buluşturdu.


Bursa'da mart başında ilk vak'anın görülmesinden mayıs ayı sonuna kadar devam eden pandemi sürecinde ‘evde kal' çağrılarıyla vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak tutan, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların her türlü talebini karşılayan Büyükşehir Belediyesi, sanal ortama taşıdığı kültürel ve sosyal etkinliklerle de vatandaşlara moral vermişti. Bunun haricinde bilhassa sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde mahalle mahalle gezip tiyatro sahneleyen, açık hava konserleriyle vatandaşa keyifli anlar yaşatan Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafe kurularını da gözeterek etkinliklerini açık alanlara taşıdı.


Su üstünde sinema


Millet Bahçesi'nde açık hava sineması ve Yunuseli Havaalanı otoparkında da arabalı sinema etkinlikleriyle vatandaştan büyük beğeni toplayan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu kez sinemayı göl üstüne taşıdı. Karagöz Sinema Atölyesi'nin düzenlediği Kültürpark göl üstünde sinema keyfi etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sinemaseverler göl girişinde ellerini dezenfekte ettikten sonra su bisikletlerine binerek, sinema perdesi önündeki yerlerini aldı. Gerek su bisikletlerinde gerekse de göl kenarlarına oturan yaklaşık 300 kişi 'Evliya Çelebi Ölümsüzlük Suyu' adlı filmi keyifle izledi.

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