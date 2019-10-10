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Suat Suna Ve Kürşat Başar'dan unutulmaz konser

Bursa’nın Mudanya Belediyesi, sanatçı Suat Suna ve Kürşat Başar’ı vatandaşlarla buluşturdu.

Bursa'nın Mudanya Belediyesi, sanatçı Suat Suna ve Kürşat Başar'ı vatandaşlarla buluşturdu.


Mudanya Mütarekesinin 97. yıldönümü kutlamaları,sevilen sanatçı Suat Suna ile gazeteci-yazar ve müzisyen Kürşat Başar'ın konseriyle başladı. Suat Suna'nın, kendine has yorumu ile seslendirdiği şarkılara Kürşat Başar da saksafonuyla eşlik etti. Meydanı dolduran çok sayıda vatandaş doyasıya eğlenirken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, konserin sonunda sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.


Türkyılmaz,“Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Mudanya Mütarekesi'nin yıl dönümünde bir kez daha barış diye haykırıyoruz. Ulusal bağımsızlık mücadelesinden sonra bağımsızlığın imzasının burada atılması bizler için büyük gurur. Bu günleri coşkuyla kutlamaya, hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu toprakları bizlere vatan olarak hediye eden binlerce şehidimiz, gazimiz rahat uyusunlar, onların emaneti emin ellerde. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Barışın ve Kardeşliğin başkenti Mudanya'dan sonsuza dek barış demeye devam edeceğiz. Şu anda sınır ötesinde gerçekleşen harekâtın başarıyla sonuçlanmasını, barışla sonuçlanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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