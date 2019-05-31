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Suç dosyası hayli kabarıktı...Polisten kaçamadı

Bursa’da hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 farklı hırsızlık dosyasından da aranması bulunan zanlı, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Bursa'da hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 farklı hırsızlık dosyasından da aranması bulunan zanlı, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.


Bursa'da karıştığı birçok hırsızlık olayından dolayı hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca 17 farklı hırsızlık dosyasından da aranması bulunan M.A.K.'nın (25) saklandığı ikameti tespit eden Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. M.A.K.'yı saklandığı evde yakalayan ekipler şahsı alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen zanlının, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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