Suça sürüklenen çocuklar ve kadın yükümlülere ödül

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ve Bursa Osmangazi Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile “Satranç 1. Seviye Başlangıç Düzeyi” kursu başarılı şekilde tamamlandı.

50 saat süren kurs programına 27 suça sürüklenen çocuk ve personel katılırken, kadın yükümlülere yönelik kursa ise 17 kişi iştirak etti. Kurs programını başarı ile tamamlayan kursiyerlere Bursa Osmangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından katılım belgesi düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından 20 kursiyerin katılımı ile Satranç turnuvası düzenlenirken, dereceye giren sporculara kupa, madalya, 300 TL hediye çeki ve kırtasiye malzemelerinin yer aldığı çanta takdimi yapıldı.

Programa Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Aydın İpek, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Denetimli Serbestlik Müdür yardımcıları, Denetimli Serbestlik şefleri, denetimli serbestlik çalışanları, gençler ve aileleri katıldı.