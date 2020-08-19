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Sukaypark açıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Sukaypark Tesisleri’nde pandemi sebebiyle bir süredir kapalı olan Kablolu Su Kayağı Merkezi, Kaykay Pisti ve Su Oyunları Parkı, belirli kurallar çerçevesinde yeniden hizmete açıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Sukaypark Tesisleri'nde pandemi sebebiyle bir süredir kapalı olan Kablolu Su Kayağı Merkezi, Kaykay Pisti ve Su Oyunları Parkı, belirli kurallar çerçevesinde yeniden hizmete açıldı.


Kalitesiyle dünyanın en iyi kablolu su kayağı tesisi seçilen Sukaypark, pandemi sürecinde yapılan yenileme ve bakım çalışmaları ile çok daha modern bir görünüme kavuştu. Yeni sezona merhaba diyen tesis, Bursalıların ilgi odağı oldu. Tesis bünyesindeki Kablolu Su Kayağı Merkezi ile Kaykay Pisti, ekstrem sporlarla ilgilenen gençlerin adrenalin dolu anlar yaşamasını sağlarken, Su Oyunları Parkı ise çocuklara kavurucu yaz günlerinde serinlik ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Tesis personellerinin temizlik, sosyal mesafe ve maske konusundaki hassasiyeti vatandaşların takdirini topluyor.


Yeni normalde tedbiri elden bırakmadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu süreçte, özellikle su kayağı tutkunlarımız tesisimizin açılmasını dört gözle bekledi. Bizler de, kişi ve saat sınırlaması getirerek tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya karar verdik. Personelimiz, gelen misafirlerimizin ateşini ölçerek, maske ve sosyal mesafe konusunda gerekli uyarıları yapıyor. Ayrıca, su oyunları parkı ve su kayağı yapmaya gelen vatandaşlarımızın kullandıkları ekipmanlar gün içerisinde sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Sağlıklı günlerimize yeniden dönebilmek için tedbiri üst seviyede tutuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi kurallara uyacakları şekilde tesisimize davet ediyorum” dedi.

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