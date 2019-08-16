İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sulama havuzuna düşen köpek böyle kurtarıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alandaki sulama havuzuna düşen köpeği, itfaiye ekipleri suya girerek kurtardı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alandaki sulama havuzuna düşen köpeği, itfaiye ekipleri suya girerek kurtardı. Havuza düşen köpeğin kurtarılma anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi.


Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda bulunan sulama havuzuna köpek düştü. Köpeğin havuza düştüğünü fark eden duyarlı vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeğe ulaşamayınca çözümü havuza inmekte buldu. Su dolu havuza merdiven kurarak havuza giren bir itfaiye eri, suyun içerisinde bulunan köpeği kucaklayarak sudan çıkardı. Havuzdan çıkartılan köpek tekrar doğaya salındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.