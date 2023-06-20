Sulama kanalına giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sulama kanalına giren 5 arkadaştan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Karabalçık Mahallesi'nde serinlemek için 4 arkadaşıyla sulama kanalına giren 7 yaşındaki Ahmet Can Şimşek, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının, Ahmet Can'ın sudan çıkamadığını görünce durumu mahalle sakinlerine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahalleliler tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Konuyla ilgili tahkikat başlatılırken, küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Morgundaki incelemenin ardından ikindi namazını müteakip Karabalçık Mahallesi'nden kaldırılacak.