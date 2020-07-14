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Sulama kanalında ceset bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Ormankadı Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki engelli Emin Yozgatlı, bu sabah 09.00'da yaşadığı mahalleye yakın olan Kumkadı Mahallesi'ndeki sulama kanalında ölü bulundu. Çiftçilerin fark etmesiyle ortaya çıkan olay jandarmaya bildirildi. Debisi yüksek sulama kanalına düşüp sürüklendiği tahmin edilen Yozgatlı'nın boğularak öldüğü düşünülüyor.


Bölgeye gelen ekipler tarafından sulama kanalından çıkarılan Yozgatlı'nın cesedi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın Ormankadı Mahallesi'nde çok sevildiği öğrenildi.

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