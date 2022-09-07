Süleyman Çelebi, sempozyum ile anılacak

Bursa'nın önemli şahsiyetlerinden Süleyman Çelebi, vefatının 600'üncü yıl dönümünde 'Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu' ile anılacak.

Bursa Ulu Cami'nin imamı olan ve burada yazdığı Vesiletü'n Necât (Mevlid-i Şerif) eseriyle tanınan Süleyman Çelebi, 600'üncü vefat yıl dönümünde 16-17-18 Eylül 2022 tarihleri arasında 'Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu' ile yad edilecek. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Süleyman Çelebi Salonunda saat 14.30'da gerçekleştirilecek sempozyumda; Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuklar arasında bulunuyor.