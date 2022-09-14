Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu'na davet

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu'na tüm vatandaşları davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2022 yılı “Süleyman Çelebi Yılı” ilan edildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ulusal ve uluslararası etkinliklerle anılması kararlaştırıldı. UNESCO ise 2022 yılı süresince Süleyman Çelebi'yi anma etkinlikleri arasına ekledi. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK), Türk Dil Kurumu (TDK), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin de katkısıyla 16 - 17 Eylül tarihlerinde Bursa'da Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu düzenleniyor.

Süleyman Çelebi ve Vesîletü'n-Necât, Mevlid Edebiyatımız: Şerhler, Nazireler ve Yansımalar, Mevlid Geleneği: Kültür ve Sanat Dünyamızda İzler, Gönül Coğrafyamızda Mevlid: Türk Dünyası ve Rumeli'ye Açılan Pencere, Şehre Dönmek: Bursalı Mevlit Şairleri, Şairler ve Eserler, Yeniden Okumak: Sosyal ve Beşerî Bilimler Penceresinden Vesiletü'n-Necât başlıklı altı oturumun yapılacağı sempozyum Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Gönül coğrafyamızın sesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Sempozyum Düzenleme Kurulu Koordinatörü Prof.Dr. Bilal Kemikli ile Süleyman Çelebi türbesi önünde bir araya gelerek, tüm vatandaşları sempozyuma davet etti. Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle bu yılı etkinliklerle dolu dolu geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu etkinlikler arasında anlamlı vefa programlarına da yer veriyoruz. Hem Türk dünyasının hem de Bursa'mızın yetiştirdiği zirve şahsiyetleri anmakta ve genç nesillere tanıtmaktayız. Bu yıl; Bursa'mızın manevi şahsiyetlerinden biri olan, Ulucami'nin ilk imamı, Mevlid-i Şerif'in yazarı ve Mevlid geleneğinin öncü ismi Süleyman Çelebi Hazretleri'nin vefatının 600. yılı. 2022 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız, UNESCO ve TÜRKSOY tarafından “Süleyman Çelebi Yılı” ilan edildi. Bu çerçevede; 16-17 Eylül tarihlerinde bir dizi program icra ediyoruz. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Türk Dil Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi ve Uludağ Üniversite'mizle birlikte bir sempozyum düzenliyoruz. Ressam Hüseyin Ünlü'nün fırçasından Mevlid-i Şerif'in sözlerinin resim sanatıyla anlatıldığı bir sergiyi de İsmail Erdoğan'ın küratörlüğünde Bursalılarla buluşturuyoruz. Bahadır Yenişehirlioğlu ve Mustafa Demirci'nin takdimi ve farklı ülkelerden mevlidhanların katılımıyla 8 ayrı dilde Mevlid-i Şerif'in okunacağı gönül coğrafyamızın sesi Mevlid-i Şerif programıyla da Mevlid-i Şerif coşkusunu zirveye taşıyoruz. Birbirinden kıymetli isimlerin konuşmacı olacağı, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizim de paydaşı ve ev sahibi olmaktan gurur duyduğumuz “Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu”na, resim sergimize ve gönül coğrafyamızın sesi Mevlid-i Şerif programımıza bütün Bursalıları davet ediyorum” dedi.

Başkan Aktaş, Süleyman Çelebi Türbesi'nin hemen yanında 60 yıldan fazla başkanlık konutu olarak kullanılan kompleksin de yıl sonuna kadar boşaltılacağını, yıl başından itibaren de camisiyle külliyesiyle birlikte Süleyman Çelebi'nin anılacağı, anlaşılacağı, mevlidin terennüm edileceği külliyenin ortaya çıkarılacağını da sözlerine ekledi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Koordinatörü Prof.Dr. Bilal Kemikli de Bursa'nın kurucu bir şehir olduğunu hatırlatarak. “Ama sadece devlet kuran bir şehir değil, Süleyman Çelebi örneğinde olduğu gibi kültürümüzü, dilimizi, düşüncemizi de kuran bir şehirdir. Bu bakımdan Bursa üzerine çalışmak Bursa'nın değerlerini ortaya koymak bilimsel anlamda yeni nesillere unutturmamak gerçekten büyük bir anlam ifade ediyor” dedi.