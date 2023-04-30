Süleyman Çelebi vefatının 600'üncü yılında Bursa'da anıldı

Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle Bursa'da besteli mevlid icra edildi.

Kaleme aldığı Mevlid-i Şerif ile tüm İslam aleminde adını duyuran Süleyman Çelebi'nin ölümünün 600. yılında UNESCO tarafından 2022 yılı “Süleyman Çelebi Yılı” ilan edilmişti. Kapadokya Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'i kaleme aldığı Bursa'da besteli mevlid icra edildi. Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Kemal Batanay'ın 1956 yılında bestelediği Mevlid-i Şerif'i seslendiren sanatçılar, mevlidi 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlere armağan etti. Program sonrası sanatçılar ve geceye katılan vatandaşlar hayatını kaybeden vatandaşları dualarla andı.

Vefatının 600. yılında kaleme aldığı şehirde anıldı

Süleyman Çelebi'nin Bursa'da kaleme aldığı ve İslam dünyasında yankı bulan Mevlid-i Şerif, altı asır sonra yeniden yazıldığı Bursa'da seslendirildi. 1956 yılında Kemal Batanay'ın bestelediği Mevlid-i Şerif'in bir kısmını seslendiren sanatçılar, programa katılan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatttı.

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Kurulu Üyesi Mustafa Uysal, “UNESCO. Süleyman Çelebi'nin 600'üncü vefat yılını dünyada anma yılı ilan etti. Cumhurbaşkanlığı tarafındaı Süleyman Çelebi'nin anılması için ilgili kuruluşlara talimatlar verildi. Biz de buıa kendimize vazife edindik. 66 yıl önce bestelenen Mevlid-i Şerif'in Süleyman Çelebi'nin anma yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir proje tebliğ ettik. Kapadokya Üniversitesi olarak bu projenin oluşmasında vesile olduk. Bu 89 ayrı makam, 10 usul, 84 nota sayfası ve bin 35 nota satırlık bir eser. 7 saatlik bir eser, biz burada yüzde 15'ini icra ettik. Musikimiz ve kültür tarihimiz açısından önemli bir eserin de kazandırıldığını düşünüyorum. Çünkü bu eser 66 yıl sonra icra edilerek bugüne geldi. Süleyman Çelebi'nin vefatının 600'üncü yılında okumak nasipmiş diye bakıyoruz. 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın da aziz ruhlarına bu şerifleri de armağan ederek. dualarını da yaptık” şeklinde konuştu.