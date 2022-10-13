Süleyman Çelebi'ye sanatsal anma

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, ‘Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle' UNESCO tarafından 2022 yılının Süleyman Çelebi'yi Anma Yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle o döneme ait sanatsal tasarım ve çalışmaları içeren eserleri sergiledi.

Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde düzenlenen sergide yer alan, Süleyman Çelebi'nin yaşamış olduğu döneme ait devlet erkânı ve sosyal hayatındaki halk giysilerden oluşan koleksiyondaki kumaşlar, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Dokuma Atölyesinde dokunup tasarlandı.

Hat, tezhip, minyatür ve ebru sanatının yansıtıldığı tablolar, döneme ait figürlerden oluşan deri panolar, kalem işi tablolar, tuval boyamalar, çınar yaprağı, el yapımı kâğıt üzerine boyama çalışmaları, ahşap rölyef çalışmaları, değişik objeler ve dönemin kültürel mirasını yansıtan eserlerin çalışıldığı ürünler, davetlilerden büyük ilgi gördü. Açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ile Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik'in katıldığı törenle yapılan sergi, 12-17 Ekim 2022 tarihleri arasında Muradiye Kur'an El Yazmaları Müzesinde, 17-30 Ekim 2022 tarihleri arasında ise Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.