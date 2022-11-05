İhlas Haber Ajansı

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Süleyman Genç'e veda

Bursa’da vefat eden 78 yaşındaki eski siyasetçi Süleyman Genç toprağa verildi.

Bursa'da vefat eden 78 yaşındaki eski siyasetçi Süleyman Genç toprağa verildi.


1970'li yıllardan buyana sol siyasetin önemli isimlerinden CHP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı ve geçmiş dönem CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP'li geçmiş dönem milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.


Yaşamının son dönemini Bursa'da geçiren Genç'in cenazesi Ulucami'de öğle vakti kılınan namazın ardından


Hamitler Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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