Süleymaniye Mahallesi'ne ‘'tasarruflu otopark''

Her geçen gün artan araç sayısına paralel olarak mahallelerdeki uygun alanları hızlı bir şekilde otopark ve yeşil alanlara dönüştüren İnegöl Belediyesi, Süleymaniye Mahallesi Öner Sokak'ta 30 araçlık otopark ve yeşil alan çalışmalarına başladı.

Oluşturduğu yeni alanlarla mahallelere nefes aldıran ve otopark ihtiyacını gidermeye devam eden İnegöl Belediyesi, Süleymaniye Mahallesi Öner Sokak'ta 30 araçlık mahalle otoparkı ve yeşil alan düzenlemesi için çalışmalarına devam ediyor. Taban, çalışmaları meclis üyesi Kemal Kaya, muhtar Halim Yiğit ile birlikte yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Toplam 975 metrekare alanda çalışma yapan ekipler; yeşil alan, otopark alanı ve sert zemin alanları ile bölgeye modern bir görünün katacak.

Otopark alanının eğimi yeşil alana doğru verilerek yüzey akışının yer altı sularına karışması sağlandı. İlk olarak bu alanda başlatılan uygulama ile yağmur suları şebeke hattına girmeden doğal olarak çim ve bitki sulamaya da katkı sağlamış olacak. Alanların uygunluğuna göre diğer bölgelerde de bu çalışma devam ettirilecek.