Sultan Abdulhamid Han'ın ölüm yıldönümü

Abdülhamid Han'ın vefatının 103. yıldönümü münasebetiyle İnegöl Abdülhamid Han Derneği tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Dernek binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Dernek Başkanı Turgay Yazıcı, "Kuruluş toprağı İnegöl'de vatanını, milletini, bayrağını seven arkadaşların bir araya geldiği yeniden bir diriliş için mücadele eden bir topluluğuz. Bizler de yalnızlığımızla mücadele etmekteyiz. Ben her bir kardeşim ve ağabeyimle bu görevi başarıyla ifa ettiğim için onur duyuyorum. Ve her birine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk'ün, İslâmın halifesi Sultan Hamid Han'ın vefatının bugün 103. sene-i devriyesi. Çoğu şahsî parasından cami, mektep, hastahane, köprü, çeşme gibi 1552 eser yaptıran, ülkenin dört tarafına demir yolu döşetip 5700 kilometre demir yolu, 11250 kilometre kara yolu, 22 bin kilometre telgraf hattı yaptıran, saltanatı boyunca 9347 ilkokul, 650 ortaokul, 109 lise açtıran, İstanbul Üniversitesini 1901'de eğitme açtıran, imparatorluğun dört tarafında askerî mektepler açtırıp kaliteli subay ve komutanların yetişmesini sağlayan, telefon ve fotoğrafı keşfedildikten kısa süre sonra Osmanlı ülkesine getiren. emperyalizmi ve dünya siyonizminin karşısında dimdik ayakta duran, tahttan indirildiğinde, (Bu, aziz ve alîm olan Allah'ın takdiridir) diyen Abdülhamid Han'ı rahmetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun. Sultan Hamid'i sadece doğum gününde, ölüm yıldönümünde anmakla olmaz. Onun Filistin politikasını konuşalım. Onun Orta Doğu politikasını, Uzak Doğuya nasıl baktığını, Afrika'yı konuşalım. Onun uyguladığı devlet aklını günümüzde devlet politikası hâline getirelim" dedi.

Turgay Yazıcı, "Bildiğiniz üzere İnegöl'de kendisinin adına bir derneğimiz var. Burası kuruluş toprağı. Ertuğrul alayı bu coğrafyadaki insanlardan kurulmuş. Bu aziz millet tarihin hiç bir döneminde diz çökmemiş. Bizler her daim 2200 yıllık devlet geleneği olan, milletin değerlerine sahip çıkıp önce vatan diyeceğiz. İç ve dış mihraklara karşı ülkemize her daim savunacağız. Bu devlet sahipsiz değil. Millet için can, devlet için baş feda. Ahmet Yesevî nefesiyle, atam Korkut yüreğiyle. Birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğine inandığımız günlerden birini yaşıyoruz. Kimseyi ayırmadan, kamplaşmaya imkân vermeden güzel ülkemizde kuva-i milliye ruhu ile birlikte hareket etmeliyiz. Ben bu dönemde tez zamanda ülkemizden covid belâsının gitmesini ve yeniden programlarımız olduğunuz faaliyetlerle milletimizle buluşmak dileğiyle diyerek sözlerini bitirmek istiyorum" şeklinde konuştu.