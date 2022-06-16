Sultan Murad, Kosova'da kabri başında anıldı

Dünyada 600 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit düşen tek padişahı Sultan 1. Murad Hüdavendigar, vefatının 633'üncü yılında Osmangazi Belediyesi tarafından şehit edildiği Kosova'daki türbesi başında düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Böyle büyük bir ecdadın torunları olarak bize düşen, sahip olduğumuz mirası ecdadımızın izinde geleceğe taşımak” diye konuştu.

Şehit padişaha Osmangazi vefası

Şehit padişah 1. Murad Hüdavendigar Han'nın Piriştine'deki türbesinin bulunduğu alanda gerçekleştirilen anma törenine, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kosova Dostluk Grubu Başkanı Zafer Işık, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Fikrim Damka, Kosova İslam Birliği Baş İmamı Vedat Saiti, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı M. Cihangir Kalkancı, TİKA Priştine Program Koordinatörü Cihan Dinçer ile çok sayıdaki Türk ve Kosovalı davetliler katıldı.

“Sultan Murad, dünyanın örnek aldığı bir devlet adamıydı”

Sultan 1'inci Murad Hüdavendigar'ın türbesinin başında yapıla duaların ardından, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun'un okuduğu Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, budan tam 633 yıl önce şehit edilen 1‘inci Murad Hüdavendigar'ın devlet idareciliği, fikirleri, din, dil, ırk gözetmeksizin tebaasına gösterdiği şefkat ve merhamet ile dünyanın örnek aldığı bir devlet adamı olduğunu söyledi. Hükümdarlığı döneminde adaleti barışı ve iyiliği yayan, Balkanlarda güven, barış ve kardeşliği tesis eden Sultan Murad'ın 27 yıllık saltanatı sırasında birçok konuda ilkleri yaparak örnek olduğunu dile getiren Başkan Dündar; “Barışçı politikası ile hem Balkanlar hem de Anadolu'daki beylikler ile uyumlu olmuş, kargaşa ortamı oluşmasına izin vermemiştir. Büyük hükümdar Edirne'den Piriştina'ya, Selanik'ten Üsküp'e, Filibe'den Sofya'ya kadar fethettiği tüm yerleri o devrin en modern bölgesi haline getirmiştir. Onun bu çalışmaları Osmanlı Devleti'nin bir geleneği olarak devam etmiştir” dedi.

“İnsanlar eserleriyle yaşar”

1. Murad Hüdavendigar'ın zaferleri gibi eserleri ile de herkesin kalbinde taht kurmuş bir devlet adamı olduğunu ifade eden Başkan Dündar; “İnsanlar eserleriyle yaşarlar. Sultan Murad, zaferlerin ardından şükran ifadesi olarak mescit, cami, medrese, imaret, sosyal tesisler yapmıştır. Bugün tüm Balkanların üzerinde var olan Osmanlı eserleri bu siyasetin bir sonucudur. Bizler de Osmangazi Belediyesi olarak büyük devlet adamı Murad Hüdavendigar Han'ı 16 yıldır türbesi başında anıyoruz” diye konuştu. Şehit padişahın eserlerine ve fikirlerine sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılıp 2016 yılında açılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, dünyanın 80 farklı ülkesinden öğrencinin, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde Murad Hüdavendigar felsefesi doğrultusunda eğitim aldığını dile getirdi. Başkan Dündar; “Çok şükür ki biz böyle kıymetli atalarımızın torunları, böyle büyük hazinenin mirasçısıyız. Bize düşen ecdadımızın izinde, sahip olduğumuz mirası geleceğe taşımak” diye konuştu.

“Omuz omuza verdikçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok”

Dünyada, Kosova Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülke olarak Kosova'nın güçlenmesi için Türk milleti olarak büyük bir çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak ilişkilerin kuvvetlenmesi için üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını söyledi. Devlet ve millet olarak karşılaştıkları sorunları, sahip oldukları birlik, beraberlik ve adalet ilkesiyle aştıklarını kaydeden Başkan Dündar, “Omuz omuza verdikçe bundan sonra da Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Bizimle ilgili ne hesaplar yapılırsa yapılsın, kadim medeniyetin bekçisi olarak bizler buradan barış mesajı veriyor ve bunu insanlık adına yapıyoruz. Bu vesileyle şehitlik isteyen ve bu mertebeye ulaşan padişahımız Murad Hüdavendigar Han'ı ve bizlere geniş ufuklar açar tüm padişahlarımızı ve devlet büyüklerimizi bir kez daha rahmetimle anıyorum” diye konuşta.

“Sultan Murad, Osmanlı'ya Avrupa'nın kapılarını açtı”

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihine ve ecdadına sahip çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Osmanlı Devleti'nin doğuşunun Bursa'da gerçekleştiğini söyleyen Aktaş, “ “Dalları dört bir yana gölge saldı, bu bölgede niceleri soluklandı; niceleri konakladı. Devrin alimleri tarafından yetiştirilen, adalet ve merhametiyle bilinen Sultan Murad, Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın kapılarını açan ilk padişah olarak tarihe geçti. Padişahlığı süresince girdiği hiçbir savaşı kaybetmedi. Son derece cömert dikkatli ve sabırlı bir insandı” dedi. Türkiye ile Balkanlar arasında ilişkilerin son 20-25 yıldır iyi bir seviyeye geldiğini söyleyen Aktaş, “Bizler de hem Bursa büyükşehir, hem Osmangazi hem de diğer belediyelerimizle üzerimize düşen gayreti gösteriyoruz. Bazen bir restorasyon yapımı, bazen bir iftar organizasyonu, bazen de bir kültür sanat faaliyeti ile bağların güçlenmesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“Güçlü Türkiye, Güçlü Kosova demek”

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kosova Dostluk Grubu Başkanı Zafer Işık da yaptığı konuşmada; “Sultan Murad Hüdavendigar'ın, Balkanlar'a adaleti getirerek bu toprakların kalkınmasını başlatan kişi olduğunu söyledi. Işık, sözlerine şöyle devam etti: “Sultan 1. Murad'ın din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin adaletli bir yönetim sergileyerek bölgenin kalkınmasını sağladı. Aynı zamanda cami, medrese, imarethane gibi yatırımlarla bölgeye yeni bir mimari anlayış da getirdi. Kosova ile dostluğumuz her zaman birdir, diridir. Ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmeye devam edecek. Bizler bunun için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bu kabir, geleceğin en önemli mührüdür”

Sultan Murad'ı anma törenine katılan Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ise konuşmasında, “Sultan Murad'ın bu topraklardaki kabri, bizlerin varlığının ve geleceğinin en önemli mührüdür. Bizler bu toprakların vazgeçilmez bir parçasıyız. Ülkemizi zenginleştiren en önemli parçaların başında yine bizler geliyoruz. Sultan Murad Hüdavendigar'ın cesareti ve vizyonu sayesinde bizler bu toprakların ortak mirasçısı olarak kalmaya devam edeceğiz. Sultan Murad'ın burada dikmiş olduğu bu sancak, 600 yıl geçmesine rağmen sizlerin ve bizlerin sayesinde dimdik ayakta durmaktadır. Ortak bir mirası paylaşıyoruz. Bu bilinci gelecek nesillere aktarmak en önemli vazifemizdir” ifadelerini kullandı.

“Sultan Murad'ın mirası Kosova ve Türkiye'nin kardeşliğinin teminatıdır”

Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da Murad Hüdavendigar'ın hem büyük bir asker hem de başarılı bir devlet adamı olduğunu dile getirerek, “Sultan Murad, ömrünü Balkanlar'a vakfetmiş, büyük başarılara imza atmış muzaffer bir komutan ve büyük bir lider olarak tarihimizdeki müstesna yerini almıştır. Sultan Murad'ıın türbesi Türkiye ile Kosova arasındaki ebedi kardeşliğinin köklü dostluğun ve muhabbetin sarsılmaz temelini teşkil etmektedir. Bu türbe Kosova Türkiye kardeşliğinin köklü geçmişinin şahidi, geleceğinin de teminatıdır. Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkiler, yüzlerce yıl boyunca acıda, sevinçte, kederde ve mutlulukta bir olan atalarımızın bize emanetidir. Bugüne kadar tüm imkanlarımızla Kosova'nın yanında olduk, bu desteğimizi gelecekte de arttırarak sürdürmek istiyoruz” dedi.

Anma törenini koordine eden Meşhedi Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım'ın teşekkür konuşmasının ardından söz alan Tetova Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Türkoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Süleyman Baki, Kosova Savaşı ve tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Baki, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “632 yıl önce Kosova Ovası'nda yahut eski tabirle Kosova sahrasında Osmanlı Devleti'nin Sırplara karşı elde ettiği bir zaferden bahsediyoruz. Bu zafer, Balkanlara Osmanlı medeniyetinin ve İslam kültürünün yayılması için verilmiş bir mücadeledir. Sultan 1. Murad Hüdavendigar'ın adeta malum olmuşçasına şehadeti isteemesi ve burada şehit olması ile sonuçlanan bir savaştan bahsediyoruz. Osmanlı kayıtlarına öyle geçiyor. 1989 senesinde dönemin Sırbistan Cumhurbaşkanı eli kanlı katil Slobadan Miloseviç, Kosova Savaşı'nı kendi lehlerine yorumlayarak bir kazanç bir iftihar olarak görüp şöyle demişti; Bugün, Türklerden intikam aldığımız gündür. Tesadüf değildir ki 1992'de Bosna Savaşı, Kosova'daki savaş ve Makedonya'daki iç karışıklıklar adeta o tarihi düşüncenin, o tefekkürün veya o anlayışın devam ettiğini gösteriyor. Onlar, hala bu fikirlerinden vazgeçmiş değil. Bu nedenle, birlik ve beraberlik içerisinde olmak, güçlü olmak zorundayız” diye konuştu.

Törenin sonunda, 1. Murad Hüdavendigar Han'ın türbesinin bulunduğu alanı dolduran davetlilere çeşitli ikramlar yapılırken, Başkan Mustafa Dündar da davetlilerle yakından ilgilendi.