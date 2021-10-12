Sunğipek Yerleşkesi öğrenci merkezine kavuşuyor

Gemlik Belediyesi öncülüğünde Bursa Uludağ Üniversitesi "Gemlik Sunğipek Yerleşkesi Öğrenci Merkezi" projesi hayata geçiriliyor.

Gemlik Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliği ile BUÜ Gemlik Sunğipek Asim Kocabıyık Yerleşkesi'ne yeni bir öğrenci merkezi kazandırılıyor. Hayata geçirilecek yeni projeyle, öğrencilerin çok yönlü bir şekilde faydalanacağı sadece akademik değil, sosyal anlamda da ihtiyaçların gözetildiği bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Proje, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerince yapılırken zemin etütleri ve inşaat uygulama projeleri ise Gemlik Belediyesi tarafından tamamlandı. Rektörlük, Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Yapı İşleri Teknik Dairesi ve vakfın birlikte yaptığı çalışmalarla projenin fonksiyonu geliştirildi. Projenin hayata geçmesiyle aynı anda yaklaşık 500 öğrencinin faydalanabileceği çok yönlü bir öğrenci merkezi kurulmuş olacak.

İmza töreninde konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan "Gemlik Belediye Meclisimizin oybirliğiyle verdiği yetkiyle burada olmanın gururunu yaşıyorum. Tarih, turizm, tarım ve ticaret şehri Gemlik, aynı zamanda bir üniversite şehri olsun istiyoruz. Yerleşkemizin içinde öğrencilerimizin biraz daha desteklenmesi gerektiği gibi bir durum var. Burada eğitim alan çocuklarımız biraz daha donanımlı şekilde diplomalarını alacaklar” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A Saim Kılavuz, yerleşkenin yenilenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Üniversitemize ve öğrencilerimize sağlanan bu destekten ötürü Gemlik Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bugün öğrencilerimize ve eğitim kurumumuza yapılan her türlü yatırım, yarın kendini geliştirmiş, vatanına, milletine hayırlı bireyler olarak geri dönecektir. Kredi Yurtlar Kurumu'nun bir teşebbüsü var. İlave yer talep ettiler. Yurt probleminin çözüldüğü, kütüphane ve amfileriyle öğrencinin mutlu eğitim gördüğü bir kampüs hedefliyoruz. Yenilenen yerleşkemiz bütün öğrencilerimize ve üniversitemize hayırlı olsun" dedi.

Heyet daha sonra tesislerin yapılacağı alana giderek incelemelerde bulundu.