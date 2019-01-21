Sünneti ilk 1 yılda yaptırın

Sünnetin ilk yaşta yapılmasının uygun olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ünal Adıgüzel, “Sünnet, idrar yolu enfeksiyonu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve penis kanserini önlüyor” dedi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde perşembe günleri yapılan bilimsel hekim buluşmasında meslektaşlarını bilgilendiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ünal Adıgüzel, sünnetin ne zaman yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Adıgüzel, “Üzerinde fikir birliğinde olunan bir yaş yok. Ancak 3-6 yaş arası tavsiye edilmiyor. Ülkemizde sünnet, tıbbi yararlarından ziyade kültürel saiklerle yapılmakta. Sünnetin tıbbi yararları ve komplikasyonları da göz önünde bulundurulduğunda ilk yaşta yapılması daha uygundur” dedi.

Sünnet sonrası ortaya çıkan komplikasyonların bazen çocukları hayat boyu sürebilecek tıbbi sorunlarla yüz yüze bırakabildiği uyarısında da bulunan Dr. Öğr. Üyesi Adıgüzel, “Bu sebeple sünnet uygun yaşta, uygun ortamda ve uygun kişiler tarafından yapılmalıdır” diye konuştu.

Sünnetin faydalarına dikkati çeken Adıgüzel, Dünya Sağlık Örgütü tarafından HIV virüsünün endemik görüldüğü bölgelerde sünnet önerildiğini açıkladı. Sünnetli erkeklerde genital HPV virüsü riski de sünnetsizlere göre daha düşük olduğunu ifade eden Adıgüzel, "Ayrıca sünnet, tek başına penis kanserini engellemese de her sene nüfusa eklenen yeni vakaların azalmasında etkili” ifadelerini kullandı.