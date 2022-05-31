Sunta fabrikasındaki patlamayla ilgili Bursa Valisi Canbolat açıklama yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında bakım işçisi Aydın Toprak hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 7'ye yükseldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olay yerinde açıklama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazanı 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple patladı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı. Patlama sırasında 7 kişi yaralanırken, bakım işçisi Aydın Toprak ise hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişinin Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (25), Musa Coşgun (28), Yusuf Usanmaz (37), Sebahattin Eren (49), Emirhan Türköz (20) ve Tolga Bozkurt (27) oldukları öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, UMKE, AFAD, Köpekli Arama Kurtarma ekibi ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Patlama sonrası fabrika havadan dronla görüntülendi. Görüntülerde patlamanın yaşandığı alandaki hasar ve ekiplerin çalışmaları kaydedildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın olay yerindeki incelemelerinin ardından Vali Canbolat yaptığı açıklamada, “Fabrikada siloların, buhar kazanının olduğu ve ünitelerin olduğu bölümde saat 13.00 gibi patama oldu. İhbar üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerimiz müdahale etti. Müdahale sonucunda görüldü ki 1 işçimiz hayatını kaybetti. Bunlardan genel tespit itibarıyla bakıldığı zaman birinin durumu ağır, Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. İçeride başka kişi olma ihtimaline karşı da her türlü araştırma devam ediyor. 1 kişiyle ilgili tespit yapmaya çalışıyoruz. Kendisine ulaşılamadı. Bugün işte miydi, burada mıydı? Net bir tespit yok ama bölge ile ilgili araştırma sonuna kadar yapılacak. Ona ulaşıncaya kadar burada mı, dışarıda mı, ulaşıncaya kadar çalışmalar devam edecek. Olan yığıntıyla ilgili de itfaiye ve AFAD ekiplerimiz çalışıyor” dedi.