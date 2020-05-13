Süper kahramanlardan çocuklara sosyal mesafe uyarısı

Bursa'da 0-14 yaş çocuklar sokağa çıkma izninde parkları doldurdu. 'Süper Kahramanlar' kıyafetli gençler de maske dağıtarak çocukları eğlendirirken, sık sık sosyal mesafe hatırlatmasında bulundu. Çocuklar parklardaki oyun aletlerine sosyal mesafeye uyarak bindi.

Bugün tüm Türkiye'de 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 0-14 yaş arası çocuklara sokağa çıkma izni verildi. Bursa'da çocuklar kendilerini parklara atarken, Nilüfer Belediyesi'nin bando ekibi ile Süperman ile Mickey Mouse çizgi karakterlerinin kılığına giren animatörler çocuklara maske dağıtarak onları gönüllerince eğlendirdi. Tahta bacaklı adam ile dans eden çocuklar özel dezenfekte edilmiş 23 Nisan Parkı'nda salıncak, kaydırak gibi oyuncaklarda da oynadı. Çocuklar oyun oyarken sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Salıncak, kaydırak, döner salıncak gibi oyun aletlerine de çocuklar sosyal mesafeye uyarak bindi.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı çocukların eğlendiği parklar da havadan drone ile görüntülendi. Uzun süredir evde kalan çocukların aileleri de bu sürecin bir an önce geçmesini diledi. Parkta arkadaşlarını özleyen çocuklar da oyunlar oynayarak özlemlerini giderdi.