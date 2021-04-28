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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 38.

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile FT Antalyaspor Bursa'da karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada savunmadan ileri gönderilen uzun topa hareketlenen Orgill'in vuruşu, uzak kale direğine çarparak, saha içerisine döndü.


12. dakikada topla birlikte ceza sahasına ilerleyen Lens'in sert ortasını Eren Albayrak kendi ağlarına gönderdi. 1-0


23. dakikada Bertolacci'nin şık topuk pası ile ceza sahasına girerken vuruşunu yapan Borini, kalecinin engellediği topu ikinci kez tamamlayarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0


32. dakikada Amilton, ceza alanı içinde Ndao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi.


33. dakikada beyaz noktaya gelen Fredy, kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 2-1




Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu


Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç


Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Serhat, Biglia, Efe Tatlı, Bertolacci, Ndao, Lens , Borini


Yedekler: Aykut Özer, Roco, Mevlüt Erdinç, Muhammed, Salibur, Aksel Aktaş, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan, Jimmy Durmaz, Castro


Teknik Direktör: Francesco Farioli


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Adem Gülüm, Eren Erbayrak, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Amilton, Fredy, Boza Drole (İmeri dk. 40), Orgill


Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Serdar Poyraz, Özden, Yener Güner, Mustafa Erdilman, Mert Koç, Fehmi Koç, Ali İyican


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Lens (dk. 12), Borini (dk. 23) (Fatih Karagümrük), Fredy (dk. 33 pen.) (FT Antalyaspor)


Sarı kart: Ufuk Akyol (Antalyaspor)

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