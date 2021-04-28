Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 2 (Maç sonu)

Süper Lig’in 38.
Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, FT Antalyaspor'u Bursa'da konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
52. dakikada kazanılan serbest vuruşta Nuri Şahin topun başına geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutunu kaleci Viviano kontrol etmeyi başardı.
60. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne gelen Fredy, direkt kaleyi düşündü. Fredy'nin şutunda kaleci Viviano yine geçit vermedi.
86. dakikada Nuri Şahin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Naldo kafayı vurdu. Bu futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
90. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde top son olarak Imeri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Zukanovic son anda topu çizgiden çıkarmayı başardı.
90+4 dakikada Nuri Şahin'in ceza sahasına gönderdiği topu Fredy kontrol etti. Bu futbolcunun pasında müsait pozisyondaki Amilton, topu filelere göndermeyi başardı. 2-2
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Roco dk. 46), Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Serhat (Muhammed dk. 73), Biglia, Efe Tatlı (Castro dk. 63), Bertolacci (Aksel Aktaş dk. 86 ?), Ndao, Lens (Salibur dk. 73), Borini
Yedekler: Aykut Özer, Mevlüt Erdinç, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan, Jimmy Durmaz
Teknik Direktör: Francesco Farioli
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Adem Gülüm (Ali İyican dk. 80 ?), Eren Albayrak, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Amilton, Fredy, Boza Drole (İmeri dk. 40), Orgill
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Serdar Poyraz, Özden, Yener Güner, Mustafa Erdilman, Mert Koç, Fehmi Koç
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Lens (dk. 12), Borini (dk. 23) (Fatih Karagümrük), Fredy (dk. 33 pen.), Amilton (dk. 90+4) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ufuk Akyol, Boffin (Antalyaspor), Bertolacci, Roco, Fatih Kuruçuk, Salibur (Fatih Karagümrük)