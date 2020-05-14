Suriye'de görev yapan kahraman Mehmetçik'ten şampiyon Karacabey'e selam

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de görevli kahraman Mehmetçikler, profesyonel liglerin şu an tek şampiyonu olan Karacabey Belediyespor'a Rasulayn'dan selam göndererek, şampiyonluğunu kutladılar.

Suriye'nin Rasulayn kentinde görev yapan kahraman Mehmetçikler, Karacabey Belediyespor için hazırladığı videoyu, sosyal medyadan paylaştılar.

Paylaşılan videoda, liglerin bitimine 6 hafta kala 19 puan farkla şampiyonluğunu garantileyen Karacabey Belediyespor'u tebrik eden Mehmetçikler, “Rasulayn'dan tüm Karacabey'e selamlar. Şampiyon Karacabey Belediyespor. Şampiyonluğunuzu kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Suriye'den Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a, Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker'e, Karacabey Belediyespor futbolcularına ve taraftarlarına kucak dolusu selamlar. Şampiyonluğunuz hayırlı, uğurlu olsun” dediler.